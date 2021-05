Emma Plasschaert neemt de leiding op Ilca Coach Regatta

Emma Plasschaert staat na de eerste dag van de Ilca Coach Regatta nabij het Portugese Vilamoura aan de leiding in de Laser Radial-klasse.

Plasschaert, die zich voorbereidt op de komende Olympische Spelen in Tokio, won gisteren beide regatta's. Met twee punten achter haar naam leidt ze voor de Nederlanders Maxime Jonker (7 ptn), Marit Bouwmeester (12 ptn) en Mirthe Akkerman (12 ptn). Eline Verstraelen staat op de 27e plaats met 51 punten.

In de Laser-categorie is Wannes Van Laer met 15 punten zevende na een negende en een zesde plaats. De Zweed Jesper Stalheim staat met vijf punten aan de leiding. William De Smet is terug te vinden op de 26e stek met 49 punten. De Ilca Coach Regatta eindigt vrijdag.