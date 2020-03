Emma Plasschaert: "Harde maar juiste beslissing"

Emma Plasschaert is samen met Nafi Thiam en Nina Derwael de grootste Belgische hoop op een gouden medaille op de Spelen. Maar de Oostendse zeilster zal een andere bezigheid moeten zoeken deze zomer, nu de Spelen van Tokyo uitgesteld zijn naar volgend jaar.

"In deze tijden moeten we flexibel zijn, hoe triestig ik ook ben dat het nu zo zal gaan, en we geen Spelen hebben deze zomer. Ik ben ervan overtuigd dat dat jaar uitstel ons ook voordelen kan bieden. Het geeft ons nog een jaar extra om te oefenen, om te trainen en te perfectioneren. We moeten aan de mensen denken, en alles moet daarvoor wijken, ook de sport. Het is hard als je je hele leven daaraan hebt gewijd, maar het is nu wel de realiteit. Ik denk dat ze de juiste beslissing hebben genomen."

Plasschaert was vorig jaar al gaan trainen in Japan, en had er ook al deelgenomen aan het WK, waar ze vierde werd, en aan twee wedstrijden in de baai van Enoshima, waar de Olympische zeilregatta plaatsvindt. Die had ze beide gewonnen. Dit jaar was ze op het WK in Melbourne niet verder geraakt dan de negende plaats, na een barslechte laatste dag. Momenteel houdt ze zich onledig met fietsen, en een cursus Japans.

Lees ook: