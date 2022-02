Emma Plasschaert en Jonas Gerckens voor vierde keer Zeilster en Zeiler van het Jaar

Emma Plasschaert is vandaag tijdens de Sailing Awards voor de vierde keer in haar carrière verkozen tot Zeilster van het Jaar. Bij de mannen ging de trofee eveneens voor de vierde keer naar Jonas Gerckens.

Tijdens een online-evenement werden prijzen uitgereikt in vijf verschillende categorieën: Sailor of the Year Woman, Man, Talent, Team en Manager.

Begin 2020, vorig jaar was er geen uitreiking, kreeg Emma Plasschaert de award voor Zeilster van het Jaar voor de derde keer. Ook deze keer maakte zij haar favorietenrol waar na haar wereldtitel in de Laser Radiaal en een vierde plaats op de Olympische Spelen van vorig jaar.

In de categorie Zeiler van het Jaar is Gerckens de opvolger van Simon De Gendt, die in 2019 wereldkampioen werd in de Laser Radiaal, een niet-olympische discipline bij de mannen. De Luikenaar werd vierde in de Transat Jacques Vabre.

Bij de teams volgen Isaura Maenhaut en Anouk Geurts zichzelf op na hun zevende plaats op het WK 49erFX en hun veertiende plaats op de Olympische Spelen. Kwinten en Lotte Borghijs werden verkozen tot Talenten van het Jaar, Jurgen Cluytmans was de beste manager.