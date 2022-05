Emma Plasschaert bereidt zich voor op WK in Scheveningen

Het gaat Emma Plasschaert voor de wind. De Vlaamse vaarschool noemt al een tweede boot naar Emma, een knipoog naar haar twee wereldtitels. Emma ging zelf langs in de yachthaven van Nieuwpoort om de boot te dopen.

En misschien mogen ze volgend jaar al een Emma drie laten dopen, want het WK in Scheveningen is het grote doel van Plasschaert dit jaar.