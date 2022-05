Emma Meesseman wordt topschutter in overwinning Chicago

Emma Meesseman heeft zaterdagavond met haar WNBA-team Chicago Sky het competitieduel tegen Minnesota Lynx gewonnen met 78-82. De Belgian Cat kroonde zich in Minneapolis tot topschutter bij de bezoekers.

Meesseman stond ruim 32 minuten op het terrein en was daarin goed voor 17 punten, één meer dan teamgenote Courtney Vandersloot. Ze pakte ook zeven rebounds, lukte zeven steals en deelde twee assists uit.

Voor Chicago Sky, nog zonder Julie Allemand (met Lyon aan de slag in de Franse play-offs) en met Ann Wauters als assistente op de bank, was het op de derde speeldag de tweede zege van het seizoen. De titelverdediger in de WNBA speelt zijn volgende wedstrijd komende woensdag (18 mei) bij Seattle Storm.