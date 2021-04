Emma Meesseman uit Ieper heeft met haar Russische club Jekaterinenburg voor de vierde keer de Euroleague basketbal gewonnen, dat is de belangrijkste clubcompetitie in Europa. Jekaterinenburg was met 78-68 te sterk voor het Spaanse Salamanca.

Emma Meesseman was eens te meer de uitblinker bij de Russen. Ze was topschutter van haar team met 19 punten, 8 rebounds en 3 assists. Met 4 EuroLeague-titels doet Meesseman nu even goed als Ann Wauters. En er is ook nog ander basketnieuws, want Philip Mestdagh, coach van de Belgian Cats gaat volgend seizoen in Frankrijk aan de slag, bij St-Amand-Les-Eaux.