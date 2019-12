Emma Meesseman wint nu ook Vlaams Sportjuweel

Emma Meesseman kende een schitterend jaar. Met de Belgian Cats plaatste ze zich op het EK 2019 in Letland en Servië voor het olympisch kwalificatietornooi, maar het hoogtepunt was de kampioenstitel met de Washington Mystics in de WNBA. Meesseman werd in de finale verkozen tot MVP, de eerste keer dat een Europese speelster die eer te beurt valt. Meesseman is verrast dat ze het Sportjuweel wint. ‘Ik ben verrast maar vooral vereerd dat ik deze prijs in ontvangst mag nemen. Ik zie het als een extra motivatie om verder te werken, om beter te worden en een voorbeeld te zijn voor kinderen die ook hun sportdromen willen najagen, in welke sport dat ook is. Ik heb al enkele dromen mogen waarmaken, maar de grootste moet nog komen.’

Meesseman ontvangt de prijs uit handen van Vlaams minister van Sport Ben Weyts: ‘Emma Meesseman verdient deze prijs dubbel en dik door haar fantastische sportieve prestaties van het afgelopen jaar, maar daarnaast blinkt ze ook uit in charme, team spirit en bescheidenheid. Dat maakt haar een geweldig voorbeeld voor onze jonge baskettende jongens en meisjes en een inspiratie voor de Vlaamse sportwereld. We zijn dan ook bijzonder vereerd om Emma als vaandeldraagster van het vrouwenbasket in Vlaanderen toe te mogen voegen aan de laureatenlijst van het Vlaamse Sportjuweel.’

Meesseman kan ook nog verkozen worden tot Sportvrouw van het Jaar. Samen met Nina Derwael en Nafi Thiam behoort ze tot de 3 genomineerden.

