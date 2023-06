Emma Meesseman verkozen tot beste speelster op historisch EK: 'Dit vergeten we nooit'

"Nooit durven dromen"

"De slogan van het toernooi is 'Dare to dream', maar vooraf hadden we nooit durven te dromen het EK op deze manier te winnen", bekende Meesseman na afloop. "Maar we hebben het dus wel gedaan."

"Het is gewoon magisch om zo'n toernooi te winnen met deze groep, die al sinds 2011 samen is. Je kan naar de speelsters individueel kijken, maar de kracht is het collectief. We hebben het samen gedaan. We zijn van nul af aan begonnen en hebben alles opgebouwd. Dan is dit het mooiste dat er kan gebeuren en het spreekt voor zich dat we dit nooit zullen vergeten."

Speelster van de match

De West-Vlaamse Kyara Linskens, zondag goed voor 18 punten en 15 rebounds, werd verkozen tot beste speelster in de finale.

Emma Meesseman (24 punten, 8 rebounds en 1 assist) uit Ieper werd verkozen tot beste speelster van het EK. De voorbije week werd ze de eerste speelster ooit op een EK die een triple-double (15 punten, 13 rebounds en 10 assists in de kwartfinale tegen Servië) liet noteren. Eerder dit jaar werd ze al verkozen tot MVP in de Euroleague.

Julie Vanloo was goed voor 13 punten, 3 rebounds en 4 assists in de finale. De speelsters gidsten België naar een afspraak met de geschiedenisboeken. Het is de eerste zege ooit voor België op een groot baskettoernooi.

Eerder waren de Cats al goed voor twee bronzen medailles, op de EK's van 2021 in Valencia en 2017 in Praag. Op het WK in Sydney werden ze vorig jaar vijfde, na een eerdere vierde plaats in Tenerife in 2018. De Spelen in 2021 werden een teleurstelling met een zevende plaats en nipt verlies tegen gastland Japan in de kwartfinales.