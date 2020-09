Emma Meesseman te gast in Offside

In onze sporttalkshow Offside, elke maandagavond om negen en om elf uur, hadden we gisteren Emma Meesseman op bezoek. Tussen het seizoen in de WNBA en de start bij haar Russissche team Jekaterinenburg, is ze even in het land.

Het werd een memorabel seizoen met de Mystics, maar dan vooral door corona en Black Lives Matter. Begin november probeert Meesseman zich ook te kwalificeren voor het Europees kampioenschap met de Belgian Cats. ALs dat doorgaat, tenminste...

Emma Meesseman: "Hoe dan ook moeten er matchen gespeeld worden. Of het dan zal gebeuren of in februari, weet ik niet. Dat wordt deze week duidelijk. Het zal wel zeker in bubbels zijn. Eén ploeg of stad zal het moeten organiseren. En dan hangt het er nog van af of je er kan bij zijn, met de coronamaatregelen. Niet alleen ik. Er zijn veel Belgian Cats die in het buitenland spelen. In Spanje zijn er vijf. Hopelijk wordt het gespeeld op een plaats met weinig beperkingen."

Bekijk hier het integrale gesprek