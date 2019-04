Emma Meesseman plaatst zich voor finale

In de aanvangsfase konden het Hongaarse Sopron nog goed mee. In de tweede helft maakte Ekaterinenburg het verschil, vooral met dank aan de Amerikaanse Brittney Griner en de Spaanse Alba Torrens. Meesseman was zelf goed voor 7 punten, 6 rebounds en 3 assists in 27 speelminuten.

Titelverdediger Ekaterinburg treft zondag in de finale met Dynamo Koersk een andere Russische club, die in de halve finales met 84-67 won van USK Praag. Koersk verloor de afgelopen drie seizoenen in de Euroleague amper 3 van zijn 54 wedstrijden. Ekaterinenburg won de Euroligue al vier keer (2003, 2013, 2016 en 2018), waarvan twee keer met Meesseman.