Emma Meesseman genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar

Of Meesseman ook echt de titel krijgt, weet ze op het gala op zaterdag 21 december in Schelle.

In oktober schreef Meesseman basketbalgeschiedenis door met Washington Mystics de WNBA-titel te veroveren en na afloop van de finale tegen Connecticut tot MVP (beste speelster) te worden uitgeroepen. Intussen is Meesseman alweer aan de slag bij de Russische topclub Ekaterinburg. Met de Belgian Cats, waar ze al jaren sterkhouder is, bikkelt ze begin komend jaar in Oostende voor een plaats op de Olympische Spelen in Tokio.

Coach van het jaar

Philippe Clement maakt dan weer kans op de titel coach van het jaar. HIj leidt nu Club Brugge, dat aan de leiding staat in Eerste klasse A, maar in het voorjaar pakte hij de titel als coach van Racing Genk.

