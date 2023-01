Emma Meesseman beste speelster van eerste seizoenshelft in Turkije

Belgian Cat Emma Meesseman is verkozen tot beste speelster van de eerste seizoenshelft in Turkije, zo maakte de Turkse vrouwenbasketliga bekend.

Onze landgenote arriveerde nochtans pas op 12 november bij haar nieuwe club Fenerbahçe, nadat ze had moeten revalideren van een dijbeenblessure, die ze medio september had opgelopen in Australië, tijdens het WK met de Belgian Cats.

Sindsdien was de 29-jarige Meesseman gemiddeld goed voor 16,8 punten, 7,5 rebounds, 4,2 assists en 2,1 steals per wedstrijd voor Fener, de nummer twee in de Turkse competitie.