Emma Meesseman is uitgeroepen tot beste speelster van het kwalificatietoernooi voor het WK basket, de voorbije dagen in Washington en Santo Domingo.

Meesseman krijgt de titel van MVP, meest waardevolle speelster op het kwalificatietoernooi. Ze haalde een gemiddelde van 18,7 punten, 7 rebounds en 5,3 assists per wedstrijd.

Het laatste WK-ticket op het tornooi ging naar Rusland, dat het in de Dominicaanse Republiek met 102-68 haalde van Puerto Rico. Het WK is van 22 september tot 1 oktober in het Australische Sydney. De loting vindt plaats op 3 maart, dan weten de Belgian Cats ook in welke poule ze belanden.