Ellen Salens pakt goud in Riga

Judoka Ellen Salens uit Jabbeke heeft in de klasse tot 52 kilogram goud veroverd op de European Cup in het Letlandse Riga. Er waren slechts drie deelneemsters. In een round robin won Salens met ippon van de Italiaanse Eleonora Crescini en de Estlandse Vilena Arshakyan.

Jeroen Casse (IJF-60) greep zilver in de -73 kilogram. Via zeges tegen de Estlander Part Laas (IJF-263), met ippon, en de Oekraïner Nazar Kulieshov, met waza-ari, kwam Casse als winnaar uit zijn groep, waarna hij in de halve finales de Israëliër Sagiv Sahar (IJF-188) met ippon versloeg. In de finale moest de jongere broer van wereldkampioen Matthias Casse met waza-ari het onderspit delven voor de Oekraïner Artem Khomula (IJF-82).

In dezelfde gewichtsklasse startte Dries Ponnet (IJF-263) met winst tegen de Litouwer Kestutis Vitkauskas, waarna hij een nederlaag leed tegen de Israëliër Yehonatan Elbaz (IJF-108). In de herkansingen bleek ook de Letlander Roberts Javorskis te sterk.