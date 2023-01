Eliot Lietaer stopt met wielrennen na opdoeken B&B Hotels-ploeg

"Na zeventien jaar op de fiets, waarvan elf als prof, ben ik er niet in geslaagd een nieuwe ploeg te vinden na het plotse einde van B&B Hotels", legde Lietaer uit op Instagram. "Het is onnodig om te zeggen dat het een grote teleurstelling is om mijn carrière op deze manier te beëindigen. Ik ben heel trots op de weg die ik heb afgelegd en dankbaar voor de mensen die me voortdurend hebben gesteund."

Lietaer werd in 2012 prof bij Topsport Vlaanderen en bleef er tot 2017 aan de slag. Hij reed later ook voor de Wallonie Bruxelles-ploeg (2018-2020) en de voorbije twee jaar voor B&B Hotels-KTM. Hij pakte in de tweede rit van de Boucles de la Mayenne in 2014 zijn enige profzege.