Eli Iserbyt heeft de Parkcross in Maldegem gewonnen, de eerste veldrit na het wereldkampioenschap.

Iserbyt haalde het in een razendsnelle cross voor z'n ploegmaat Michael Vanthourenhout en Toon Aerts. Voor Iserbyt is het z'n 9de zege van het seizoen. Wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout Van Aert stonden niet aan de start in Maldegem.

