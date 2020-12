Eli Iserbyt triomfeert, Van Aert naast podium

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zondag in Boom de vijfde manche van het seizoen in de Superprestige veldrijden op zijn naam geschreven.

De Europese kampioen had aan de meet 15 seconden voorsprong op zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout. Toon Aerts werd derde op 21 seconden. In zijn derde cross deze winter viel Wout van Aert net naast het podium, op 32 seconden van Iserbyt.

Vorig seizoen won Toon Aerts op het domein De Schorre. Wout van Aert was in 2016 en 2017 de beste in Boom.

Iserbyt verstevigt koppositie

In het klassement verstevigt Iserbyt zijn koppositie. Eerder won hij de tweede Superprestige-manche in Ruddervoorde. De volgende manche van de Superprestige wordt op 13 december in Gavere gereden. In totaal worden er acht manches afgewerkt.