Eli Iserbyt tankt vertrouwen na 2de plaats in Hamme

Eli Iserbyt zat zaterdag in Hamme een tijdlang in een groepje met zijn teamgenoot Michael Vanthourenhout en de Nederlander Pim Ronhaar op jacht naar Wout van Aert. Iserbyt finishte uiteindelijk als tweede, achter de ongenaakbare Van Aert.

Eli Iserbyt slaagde er in volle finale in nog alleen als tweede te eindigen. Hij pakte bovendien onderweg nog eens 15 bonificatieseconden mee. "Ik moest even in de wedstrijd komen", vertelde Iserbyt. "Toen we met drie man achter Wout van Aert aangingen, was ik zeker niet de beste van dat gezelschap. Ik had een zware trainingsweek achter de rug. Ik zoek daar de verklaring. De laatste twee ronden kwam ik er helemaal door en slaagde ik erin Lars van der Haar nog wat verder terug te zetten in het klassement. Ik kreeg hierbij wel wat steun van Pim Ronhaar, die eigenlijk een soort van derde ploegmakker was in ons groepje omdat die er een meer dan stevig tempo op nahield."

"Extra hardheid inbouwen"

Eli Iserbyt kan als leider de voorlaatste manche in Lille afwerken met een nog grotere voorsprong op Lars van der Haar. "Die X2O Badkamers Trofee is zowat het enige klassement dat ik nog kan winnen dit seizoen. Ik ga daar dus ook vol voor. Ik trek straks nog naar Besançon. Ik wil daar ook nog rijden aangezien ik toch een aantal wereldbekerwedstrijden niet heb kunnen afwerken. En ik wil in Frankrijk nog wat extra hardheid inbouwen."