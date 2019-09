Eli Iserbyt pakt eerste profzege

In de openingsmanche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden haalde de voormalige belofte het van Belgisch kampioen Toon Aerts, de winnaar van vorig jaar, en Daan Soete. Volgende week moeten de crossers in het Amerikaanse Waterloo aan de bak, daarna keren ze terug naar Europa. Ook in Waterloo was Toon Aerts vorig jaar de beste.

De Wereldbekers in de Verenigde Staten moeten het zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert stellen. Ook Belgisch kampioen op de weg Tim Merlier past voor de wedstrijd, net zoals nog enkele andere veldrijders die liever de oversteek niet maken en de jetlag willen mijden.

VICTORY FOR ISERBYT IN IOWA!



It’s a maiden Elite #TelenetUCICXWC win for Eli Iserbyt in his first Elite World Cup!!!



What a race from the young Belgian. — UCI Cyclocross (@UCI_CX) September 14, 2019