Eli Iserbyt maakt indruk

In z'n debuutjaar bij de profs won Iserbyt meteen de eerste twee wereldbekerswedstrijden van het seizoen, in de Verenigde Staten. Een beetje onverwacht, dat zeker, maar oververdiend, want twee keer gewonnen met overmacht. Het gevolg is dat ondermeer van extra krachttraining. Na twee jaar wat stagneren boekt Iserbyt nu opvallende vooruitgang. 't Is het verhaal van z'n carrière. Rustig groeien, geen stappen overslaan. En natuurlijk ook oogsten wanneer het kan, zoals nu zonder Van der Poel of Van Aert aan de start.