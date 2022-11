Eli Iserbyt heeft last van zenuwpijn maar kan blijven crossen

Eli Iserbyt sukkelt met ischialgie, zenuwwortelpijn die ontstaat in de onderrug. De veldrijder heeft al een tijdje last van zenuwpijnen in het linkerbeen en weet nu waaraan die te wijten zijn.

Volgens zijn ploeg Pauwels Sauzen - Bingoal kan hij zijn seizoen gewoon verder zetten. Iserbyt verdedigt vrijdag in Niel en zondag in de Beekse Bergen dus zijn leidersplaatsen in de Superprestige en Wereldbeker.

Medisch onderzoek bracht woensdagavond meer duidelijkheid over de pijnen die Iserbyt parten spelen. Wellicht worden ze veroorzaakt door een uitpuiling van de tussenwervelschijf, meldt de ploeg. Het bezorgt de renner in zijn linkerbeen een slapend gevoel, pijn, krachtverlies en spiercontracties. Vooral tijdens het EK in Namen had hij er last van.

Volgens het team is rust bij deze blessure "absoluut niet de beste optie, blijven sporten wel". Daarbij kan de blessure structureel niet slechter worden, klinkt het.

Iserbyt reageert opgelucht. "Ik cross heel graag, en liefst ook veel. Ik ben blij dat ik dat kan blijven doen. Structureel kan ik de blessure niet slechter maken, al kan een val of een onverwachte beweging wel zorgen voor een tijdelijke terugval. Dat is ook zondag in Namen gebeurd", legt hij uit.

"Het komt er nu op aan nóg meer aandacht te besteden aan het probleem. Ik werkte er al hard aan: twee- tot driemaal per week ga ik langs bij mijn kinesitherapeut, ik besteed veel tijd aan rugoefeningen, en ik heb op iedere cross een masseur die de spieren losmaakt in mijn linkerbeen, net voor de start. Zo kon ik tot het EK de last onder controle houden. Al van bij de eerste cross in Kruibeke had ik wel vaak last van die zenuwpijnen, maar toch waren mijn resultaten supergoed. Daar was ik heel blij mee, na een gebrekkige voorbereiding. Sinds juli heb ik keihard gewerkt. En vanaf nu zal ik nóg meer tijd gaan besteden aan de nodige oefeningen en kinebezoeken", besluit Iserbyt. (SPN, ALG, TSA, nl)