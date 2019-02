Eli Iserbyt grijpt naast derde wereldtitel

Eli Iserbyt is er niet in geslaagd om voor een derde keer wereldkampioen bij de beloften te worden. De Brit Tom Pidcock was dit jaar een maatje te sterk voor Iserbyt.

De kopstart bij de beloften was voor outsider Antoine Benoist. Lander Loockx nam al snel over, Eli Iserbyt ging eroverheen en liet het gat vallen voor zijn landgenoot. Benoist moest meteen het kloofje dicht rijden, Tom Pidcock liet het allemaal nog wat betijen.

Een groep met zeven renners, onder wie drie Belgen met Loockx, Iserbyt en Niels Vandeputte, scheidde zich af na een snelle openingsronde. De uittredende wereldkampioen nam voluit het initiatief, want hij liet zelfs niet toe dat Loris Rouiller even de leiding nam na een afdaling. Na twee ronden reden er nog veertien crossers in het leidende peloton, Pidcock moest van fiets wisselen en verloor daardoor een tiental plaatsen.

Het signaal voor Iserbyt om opnieuw fors door te trekken. Kevin Kuhn en Rouiller boden de laatste weerstand, want de Belg verzamelde al snel een handvol seconden. Pidcock vocht zich tussen de schuine kanten en concurrenten een weg richting de twee Zwitsers op acht seconden van Iserbyt. De Brit snelde in het achtervolgende groepje naar de leiding en haalde uit met een verschroeiende versnelling. Pidcock reed in één ruk zes seconden dicht om vervolgens op en over Iserbyt te gaan. Die kraakte en gaf snel enkele seconden prijs. Hij moest even op zijn adem komen, maar intussen was de vogel gaan vliegen. Pidcock oogde oppermachtig, terwijl achter hem een pakketje renners over de resterende medailles besliste.

In de voorlaatste ronde kon de tweevoudige wereldkampioen zich losrukken richting de zilveren medaille. De bronzen medaille werd een strijd tussen Benoist, Tomas Kopecky en Jakob Dorigoni. Pidock trok er zich niets van aan en reed soeverein naar zijn eerste regenboogtrui bij de beloften. Iserbyt verzekerde zich van de tweede plaats, Benoist werd derde. de Tsjech Kopecky werd vierde, de Italiaan Dorigoni vijfde.

