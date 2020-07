Elftal en staf FC Gullegem moeten inleveren

De coronacrisis heeft er zwaar ingehakt bij de sportclubs. Niet alleen hebben ze maanden niet kunnen spelen, vele clubs zijn ook bang dat ze hun budget niet meer zullen rondkrijgen. Het budget van FC Gullegem bedraagt zowat 500.000 euro. En dat zal naar beneden moeten. Dus vraagt de club een inspanning aan de spelers en de staf van het eerste elftal. Het is de bedoeling dat ze 20 % inleveren, anders zijn ze vrij om de club te verlaten.

Clubgevoel primeert

Trainer Allan Deschodt: "Als je ziet hoe groot de problemen al geweest zijn, en hoe groot de onzekerheid is die op ons afkomt, dan vind ik dat als Gullegem garant staat om 80 procent na te komen, dat eerder applaus verdient, dan kritiek. Corona heeft toch gezorgd voor een gevoel van back-to-basics. Clubgevoel was een hol woord geworden, dit is een kans om dat woord weer een lading te geven. We zijn een familiale club, en dit is een kans om dat te bewijzen."

Bewuste keuze

Het bestuur maakt de keuze bewust. "Gullegem is bekend als een ernstige club, zonder schulden. We zouden dat graag in de toekomst zo houden. Wij hebben niet alleen de verantwoordelijkheid van het eerste elftal, maar ook van 480 jeugdspelers, G-dames en dames. Ik vind het belangrijk dat wij naar die mensen toe ook onze plichten kunnen nakomen. We hebben de vlucht voorwaarts genomen, door als eerste in de streek die beslissing te nemen. Wij willen niet met nieuwjaar moeten zeggen aan de spelers en de trainers dat we niet meer kunnen betalen. We verwachten een daling van de sponsoring, maar wat en hoeveel, daar hebben we geen zicht op."