Elf West-Vlamingen krijgen topsportcontract

Het aantal topsporters met een topsportcontract neemt ieder jaar toe. Gevestigde waarden zoals wielrensters Shari Bossuyt en Julie Van De Velde krijgen een contractverlenging. Atleten Michael Obasuyi, Helena Ponette en zeilster Isaura Maenhaut ontvangen een nieuw contract.

Ambitie voor Olympische Spelen

Dankzij de topsportcontracten kunnen atleten zich voorbereiden voor de komende Zomerspelen in Parijs en Winterspelen in Milaan. Dat is belangrijk zodat atleten zich volledig kunnen focussen op hun sport.

Vlaanderen investeert nu jaarlijks 28 miljoen euro in topsport. Daar komt nog eens 10 miljoen euro bij aan topsportinfrastructuur. Vlaanderen scoort trouwens goed op de Olympische topsportindex. Sinds 2014 verdrievoudigde het Vlaams puntentotaal van 353 punten naar 1.061 punten eind vorig jaar.

De elf West-Vlamingen die dit jaar een topsportcontract krijgen zijn: