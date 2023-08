EK Veldrijden 2025 naar Middelkerke

“Het EK veldrijden is een nieuwe opportuniteit om onze sportieve uitstraling in het buitenland te versterken en om in eigen land mensen te stimuleren om te sporten," zegt Vlaams minister van sport Ben Weyts. "Het veldrijden komt in 2025 thuis in de bakermat van de koers. We gaan Vlaanderen in de vitrine zetten en de fans warm maken om ook zelf in beweging te komen.”

Het is de eerste keer dat het EK veldrijden naar Vlaanderen komt. Middelkerke heeft een stevige reputatie opgebouwd in het wielrennen, niet in het minst met het BK tijdrijden in 2019, het BK veldrijden in 2022 en het BK wielrennen in 2022. Bovendien is Middelkerke al meer dan 60 jaar de thuis van de Noordzeecross, een van onze oudste veldritten.

Fijne extra kans

Zeker nadat het BK veldrijden in 2022 achter gesloten deuren moest plaatsvinden, biedt dit EK Middelkerke de kans om de fans dit keer wel massaal te ontvangen en de Vlaamse Kust en bij uitbreiding heel Vlaanderen internationaal in de kijker te zetten.

“Middelkerke sluit opnieuw de koersfiets in de armen," zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. "We zijn vooral blij dat het pure en natuurlijke parcours op het militair domein in Lombardsijde een herkansing krijgt. Het prachtige landschap, het majestueuze strand en de woeste Noordzee zorgden in 2019 tijdens het BK al voor een epische masterclass veldrijden."

De Gemeente Middelkerke en de Vlaamse Overheid maken elk 250.000 euro vrij voor de organisatie van het EK. Sportbedrijf Golazo neemt de volledige organisatie op zich. Golazo organiseert jaarlijks meer dan 20 cyclocrossen, waaronder de voorbije jaren ook heel wat kampioenschappen.

"Uitstekende reputatie"

"De beslissing om de organisatie van de Europese kampioenschappen veldrijden 2025 aan Vlaanderen en Middelkerke toe te kennen werd genomen met de uitstekende reputatie van de regio op het gebied van wielerwedstrijden (en veldrijden in het bijzonder) indachtig," zegt voorzitter Enrico Della Casa van de Europese Wielerfederatie. "Ook dankzij hun aangetoonde vermogen om evenementen van internationaal niveau te organiseren."