Egon Plovier pakt Europese titel zeilwagenrijden

De 90 deelnemers aan het EK strandzeilen op het Waddeneiland Terschelling in Nederland hebben begin deze week 2 dagen moeten wachten op hun eerste race. De wind waaide te hard om de wedstrijden veilig te laten verlopen. Maar toen was het hek van de dam. Het enorm lange strand (25 km) lag er “afgeborsteld” bij. Op twee circuits reden de verschillende types zeilwagens (klassen) in totaal 24 manches.



Bij de snelste zeilwagens (klasse 3) werd het al snel duidelijk dat de Belgen op medaillekoers waren. Regerend wereldkampioen Egon Plovier uit Oostende leidde al vanaf dag 1 en zou deze plaats niet meer afgeven. Hij nam de juiste beslissingen zowel op het circuit als voor de afstelling van zijn zeilwagen.



Ivan Ameele uit Middelkerke liet zich echter ook niet onbetuigd en klom sterk naar voor om uiteindelijk de bronzen plak te pakken vóór de Franse favorieten.

In de eenheidsklasse “Standart” greep Yann Demuysere uit De Panne net naast een medaille, maar kan terugkijken op een uitstekende prestatie met een vierde plaats.

Het Belgisch team brengt ook 1 x zilver en 3 x brons mee in het landenklassement.