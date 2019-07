Egan Bernal wint in Roeselare

Egan Bernal heeft dinsdag de 10e editie van het na-Tourcriterium in Roeselare gewonnen. De gele truidrager haalde het licht afgescheiden voor Thomas De Gendt en Dylan Teuns, die derde werd. Laurens De Plus liet op zijn beurt Yves Lampaert achter zich.

Het was publiekslieveling Yves Lampaert die het opwarmertje, een individuele tijdrit over één ronde, voor zijn rekening nam. Jordi Warlop werd daarin tweede voor Jelle Wallays.

Daarna ging het eigenlijke criterium van start en meteen trok Yves Lampaert het pak op een lint. Maar het was wachten tot David Boucher op zowat tien ronden van het einde ging aanvallen. Yves Lampaert, Egan Bernal en Thomas De Gendt trokken in de tegenaanval zodat we snel een kopgroep kregen met vier renners. Dylan Teuns en Laurens De Plus repten zich op hun beurt naar de leiders waarin Boucher was weggevallen wegens bandbreuk. Het tempo bleef verschroeiend hoog liggen maar dat deerde Egan Bernal, Thomas De Gendt en Dylan Teuns niet om opnieuw te gaan versnellen. De Colombiaanse eindlaureaat van de Tour zette nog voor het ingaan van de slotronde een solo in en hij zou die netjes afronden. Dit tot zeer grote vreugde van een fiks legioen Colombiaanse supporters dat afgezakt was naar Roeselare.

"Mijn tweede Belgisch criterium zit erop. Misschien had ik net voor de aanvang van deze wedstrijd toch geen pakje friet moeten eten want dat lag wel wat zwaar op de maag toen het gashendel helemaal open ging", lachte Egan Bernal. "Ik trek binnenkort huiswaarts en ga daar verder genieten van mijn eindzege in de Tour. Ik verwacht in mijn thuisland ook nog wel een stevig feestje."