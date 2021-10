Eerste zege voor Knokke dit seizoen

Knokke had nog maar een keer kunnen scoren in vier wedstrijden, en bleef daarmee ruim onder de verwachtingen. De thuisploeg ontsnapt aan een vroege achterstand, als Bangoura niet kan profiteren van een foute inschatting van de defensie. Gelukkig is Lambo in goede doen. De Knokse spits dreigt voortdurend, en straft net voor rust een fout in de Thesverdediging genadeloos af.

Maar Knokke kruipt in de tweede helft teveel achteruit, en als ze de bal verliezen, is het de beurt aan Bertaccini om die af te straffen.Knokke lijkt nog van slag,enkel op corner komt ernog wat gevaar. Tot in het slotkwartier Samyn slim de fout uitlokt van de Limburgse keeper, en de scheids voor penalty fluit. Die wordt feilloos omgezet door Siani. Knokke pakt zijn eerste zege van het seizoen.