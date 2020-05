Die oproep viel niet in dovemansoren bij de middenschool Brugge Centrum. De leerlingen doen ook dit jaar mee aan de loopwedstrijd ‘Dwars door Brugge’. Zij het deze keer niet met 5000 andere lopers door Brugge. Maar allen of per twee, hun prestatie moeten ze deze keer zelf bijhouden. De school loopt al mee vanaf de eerste wedstrijd 40 jaar geleden. Ook dit jaar zullen er 40 leerlingen de wedstrijd lopen. Zij lopen elk vijf kilometer door de stad maar toch voelt deze 40ste editie anders aan.