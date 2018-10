Eerste verlies voor Filou Oostende

Oostende leek op een nieuw dominant seizoen af te stevenen, nadat het komaf had gemaakt met zijn twee grootste belagers Charleroi en Antwerp Giants. Maar kijk, Filou is dan toch niet onoverwinnelijk, dat hebben de Kangoeroes bewezen, dankzij o.a. een double-double van een ijzersterke Carrington Love. De Amerikaan scoorde 23 punten en pakte 11 rebounds.

Wedstrijdverslag

Cheatham en Barton openden sterk en bezorgden hun team meteen een voorsprong. Kesteloot en Fieler zorgden voor tegendruk (14-14) maar Cheatham en Love mikten meteen elk twee nieuwe driepunters binnen. Lasisi en Kesteloot lieten Mechelen niet te ver weglopen en even later kon Djurisic met een driepunter toch weer even de bordjes gelijk zetten (28-28). Maar de Oostendse defense geraakte maar niet op niveau waardoor Barton en Love zich keer op keer een weg naar doel wisten te vinden om af te werken. Ook de driepuntschutters bleven dreigen en weerhielden Oostende ervan om aan te sluiten.

Ruststand: 47-42

Na de rust toonde Filou niet direct een andere gedaante. Crépy en Olah zorgden meteen voor de grootste voorsprong tot dan toe (53-42). Driepunters van Lassisi en Kesteloot en een moment van meer defensieve druk zorgden dan toch opnieuw voor (62-60), maar een nieuwe driepunter van Kanda brak dat momentum opnieuw af. BCO was bovendien niet secuur bij het nemen van zijn vrijworpen. Maar zelfs al liep het stroef, wilde de bal bij momenten niet voor Oostende rollen, toch gaven de kustjongens niet af en bleven ze proberen (73-70).

Bij 75-70 borrelde de frustratie en onmacht echter iets te hevig op met een reeks technische fouten tot gevolg wat finaal het laatste echte wapenfeit was en de thuisploeg definitief de punten kon claimen.

Eindstand: 90-74

bron : www.bcoostende.be