Eerste thuiszege voor RFC Knokke

Een gretig Knokke grijpt Heist meteen bij de keel. Een opzittende Samyn biedt Din Sula zijn eerste van de middag aan. 24 minuten later lukt hij een perfecte hattrick. Eerst schiet hij mooi overhoeks binnen, twee minuten later reageert hij het alertst als een strafschop van Pierre op de dwarslat uiteenspat. Jallo zorgt nog voor een vierde Knokse treffer, en als Mariën wat zelfzekerder is, staat er bij de rust een forfaitscore op het bord.

In de tweede helft moet niks meer voor Knokke, maar de thuisploeg verzuimt wel de score verder op te drijven. Al heeft Sulah pech als zijn schot op de paal belandt. Aan de overkant moet Dhoest een paar keer alles uit de kast halen om een Heists doelpunt te vermijden, maar tegen een penalty van Jannes is ook hij kansloos. Knokke wint wel met 4-1, en pakt zo zijn eerste thuiszege van het seizoen.

Mandel United verliest met 2-0 bij Tienen, Winkel Sport met dezelfde cijfers bij Wezet.