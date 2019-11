Eerste thuisoverwinning voor Menen

In onze nationale volleybalcompetitie won Menen gisterenavond in vijf sets van Gent.

Voor een echte volleybalkelderkraker moest je dit weekend in Menen zijn. Na twee verloren thuismatchen op rij, was het nu echt wel van moeten voor de Menenaren. De ploeg van Frank Depestele begon het best aan de wedstrijd en haalde de eerste set binnen: 25-20. Maar Gent legde zich daar niet zomaar bij neer. De bezoekers pakten de tweede en derde set.

Menen, dat met de rug tegen de muur stond, haalde daarna de vierde set binnen: 25-23. In de laatste en beslissende set bleef het verschil telkens binnen de twee punten. De tweede matchbal was voor Menen uiteindelijk de goeie. Jente De Vries kroonde zich tot man van de match met 29 punten. Menen pakt zo de eerste thuisoverwinning van het seizoen.