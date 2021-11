Maaseik is nu het enige team met drie wedstrijden op de teller dat nog ongeslagen is. Ook landskampioen Roeselare verloor nog niet, maar zij kwamen nog maar twee keer in actie. Haasrode Leuven is aan een uitstekende seizoensstart bezig en ging met 0-3 (23-25, 24-26 en 21-25) winnen op bezoek bij Aalst. In de stand wippen ze over Menen naar de derde plaats.