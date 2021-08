Eerste competitiekamp voor Oshin Derieuw in bijna twee jaar

Derieuw neemt het op tegen de Zwitserse Olivia Belkacem-Boudouma. De kamp stond eerder op het programma op 26 juni, maar werd toen afgelast vanwege een blessure bij de Zwitserse.

De 34-jarige Derieuw is regerend WBF-wereldkampioene bij de superlichtgewichten (tussen 61,237 en 63,503 kg). Ze is ongeslagen in haar 15 kampen (5 KO's). De West-Vlaamse kwam wel niet meer in competitie uit sinds november 2019. De 39-jarige Belkacem-Boudoma telt 10 overwinningen en 1 nederlaag op haar palmares. Ze was in het verleden een mannequin en is moeder van vier kinderen, waarvan eentje zwaar gehandicapt is.

De EBU-titel bij de weltergewichten is vacant. Voor Derieuw zou een overwinning een opsteker betekenen. Ze was erg gefrustreerd na de annulatie van het olympisch kwalificatietoernooi. Ze zag zo deelname aan de Spelen in Tokio door haar neus geboord worden.