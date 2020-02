Eerste boulderzaal van provincie gaat open

In Kortrijk is de eerste West-Vlaamse boulderzaal een feit.

De boulderzaal ligt langs de Engelse Wandeling in het commercieel centrum Pottelberg. Het boulderen is een snel groeiende discipline binnen de klimsport. Sportievelingen klimmen een korte route op een vaak dicht bij de grond gelegen echte of kunstmatige rots. Zonder touw of zekeringen. Maar in de boulderzaal liggen wel valmatten.

Black Box Boulder behoort met zijn 600 vierkante meter klimoppervlakte bij de grootste boulderzalen in ons land. Het is meteen ook de eerste in de provincie. Morgen is er alvast een eerste open competitie gepland.