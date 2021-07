Eerste Belgische atleten vertrokken naar Japan

Onder meer de Belgian Cats, roeier Niels Van Zandweghe, en zeilster Emma Plasschaert werden gisteren in Zaventem uitgewuifd door de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden. Deze atleten zijn natuurlijk wel een en ander gewend, maar afscheid nemen om naar de Spelen te vertrekken, blijft toch speciaal.

An Wauters is de eerste Belgian Cat die haar opwachting maakte aan de luchthaven, en daar begroet werd door de minister van Binnenlandse Zaken. Zij heeft er dan ook het langst van allemaal op moeten wachten om op de Spelen te raken. Ann Wauters: " Ik ben 40 jaar, en zo blij als een klein kind. Ik ben er toch ook wel trots op, om op mijn veertigste deel uit te mogen maken van dit Olympisch team. Dat is echt wel heel bijzonder."

Emma Plasschaert is het dan weer gewoon de wereld rond te vliegen, maar het is ook nog maar de eerste keer dat ze naar de Spelen gaat. "Ik ben wel zeer enthousiast. Ik heb vannacht niet alle uurtjes geslapen. Het vertrek heeft mij wel wakker gehouden, maar ik zie het volledig zitten. Hopelijk met een goed gevoel terugkeren, het gevoel hebben dat ik niks heb laten liggen, en alle kansen heb benut. Het resultaat dat daaruit komt, dat zien we dan wel. Een gouden medaille, dat zullen we zien."

Gelukssokken voor onze roeiers

Onze roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe zijn outsiders voor een medaille, en dan is elk detail belangrijk. Niels Van Zandweghe: "Omdat er niemand mag komen kijken, hebben we sokken gemaakt. Dat is ons ding. Dan kan iedereen een sokselfie nemen tijdens de Spelen, en hebben we ze toch bij ons op die manier. En op de boot mag het. Er staan geen merken op, alles is binnen de regels. Dan kan het zeker niet meer mislopen."

Hopelijk slaan ze met hun sokken nu iedereen van de sokken.