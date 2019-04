Eerbetoon aan Briek Schotte, 100 jaar na geboorte

Op 7 september is het precies honderd jaar geleden dat wielerlegende Briek Schotte is geboren in Kanegem, bij Tielt. En die verjaardag zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Onder de noemer ‘Briek 100’ worden er heel wat activiteiten georganiseerd.

Briek Schotte stond door zijn hoekige stijl bekend als dé oerflandrien. Lang woonde hij trouwens niet in Kanegem, want hij verhuisde al op z’n vierde naar Desselgem. Maar de roots van Briek liggen dus in Kanegem, en dat zullen we geweten hebben. Zo komt er onder meer een speciale fietstocht, maar de apotheose moet een tentoonstelling worden in de Kerk van Kanegem, vanaf 7 september.

Hedwig Verdoodt, schepen van sport en toerisme Tielt: “Het weekend dat Briek geboren werd, 100 jaar geleden, gaan we in de kerk een expositie opstellen rond zijn quotes, rond zijn foto’s, rond shirts. We zoeken ook heel wat verenigingen, niet alleen in Kanegem, maar in heel Tielt. We doen een oproep aan hen om zaken te organiseren, om hun steentje bij te dragen. Ook de horeca is van harte welkom om bijvoorbeeld een Briekmenuutje uit te dokteren, of de bakkers om een Briektaartje of een Briekkoekje te maken. Alle hulp is welkom, we willen er een groots festijn van maken."

Nu donderdag is het precies 15 jaar geleden dat Schotte overleed.