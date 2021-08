Edward Planckaert pakt eerste zege in Ronde van Burgos

De koers werd opgeschrikt door een valpartij van Egan Bernal en zijn ploegmaats Daniel Martinez en Adam Yates. Op negentien kilometer van de finish van de openingsetappe kwam de Colombiaan samen met ploegmaats Martinez en Yates ten val. Onder meer ook Sep Vanmarcke en Sacha Modolo waren betrokken. Bernal zette nadien wel zijn weg verder samen met zijn gevallen ploegmaats, zij het op ruime achterstand en met een pijnlijke grimas op het gezicht.

De eerste etappe van 161 kilometer, met start en aankomst in Burgos-stad, kende verder een geanimeerd wedstrijdverloop met waaiers en verschillende aanvalspogingen, maar aan het eind diende zich een uitgedund peloton aan voor de slothelling naar de Mirador del Castillo. Romain Bardet deed met een versnelling de groep nog verder breken, maar de 26-jarige Planckaert volgde goed en pakte in de sprint bergop zijn eerste profzege, ondanks het aanleunen van de Spanjaard Gonzalo Serrano, die tweede werd. De Italiaan Vincenzo Albanese finishte op de derde plaats.

Planckaert is uiteraard ook de eerste leider in het klassement. Serrano volgt als tweede in dezelfde tijd, Albanese is derde op een seconde. In de tweede etappe tussen Tardajos en Briviesca krijgt het peloton woensdag 175 heuvelende kilometers voor de wielen