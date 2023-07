"Eb en vloed": KV Oostende is klaar voor het nieuwe seizoen

“Eb en Vloed, mor oaltied Ostende” Met die leuze vat KVO het nieuwe seizoen aan. In 1B. Maar nog altijd Kavee. De degradatie is doorgeslikt, Oostende gaat ervoor. Met een knappe video ook.

Bram Keirsebilck, communicatiemanager: “Enerzijds slaat dit op de onvoorwaardelijke steun van de supporters voor onze club. Op welk niveau we ook spelen, de fans zijn en blijven het kloppend hart van de club en dat moet ook zo blijven. En daarnaast ligt de focus meer dan ooit op Oostende. Want KVO is Oostende en Oostende is KVO. Dat willen we meer dan ooit uitstralen."

En dat doet KVO met een zomercampagne die het start met een video van Stijn Vreven op de vissersboot 0.29 Broodwinner. Hij vaart als het ware Oostende binnen en laat zich leiden door het licht van de vuurtoren ‘Lange Nelle’ om het schip de haven in te loodsen. Bram Keirsebilck: "We denken dat er de voorbije weken intussen een nieuwe wind waait en nu is het dan ook al veel meer passend om de campagne te lanceren. Hopelijk vinden de fans het leuk al beseffen we ook dat de waarheid altijd op het veld ligt.”

De competitie begint voor KV Oostende op 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen Lommel.