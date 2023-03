E3: Soudal Quick-Step start met ex-winnaar Asgreen en debutant Alaphilippe

Bij Soudal Quick-Step doen ze het vrijdag in de E3 Saxo Classic met Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen (winnaar in 2021), Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Dries Devenyns, Jannik Steimle en Tim Declercq. Laatstgenoemde moest woensdag nog verstek geven voor Brugge-De Panne door maagproblemen. Voor...

"Tim Declercq was woensdagavond al een pak beter en trainde vandaag achter de brommer. Na die laatste test werd beslist hem opnieuw in te zetten in Harelbeke. Althans, als vannacht ook alles naar wens verloopt natuurlijk", meldt sportdirecteur Wilfried Peeters.

Lastig parcours

In Brugge-De Panne kregen de renners een hele dag regen en wind te verwerken. Dit ziet er vrijdag niet anders uit. Bovendien is het parcours van de E3, een koers die niet voor niets de mini-Ronde van Vlaanderen genoemd wordt, nog een pak lastiger.

"Het zal wellicht weer een ware slijtageslag worden tussen Ieper en Wevelgem. Er wordt voor Harelbeke toch iets minder regen verwacht maar de wind zal het niet minder lastig maken. Wij hopen met Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe mee te spelen voor de winst."

"Asgreen won er al eens en kent de wegen dus, net als de rest van de ploeg die opnieuw heel gemotiveerd aan de start komt. De grootste concurrenten? Natuurlijk kom je dan bij Wout van Aert en Mathieu van der Poel uit. Ook Tadej Pogocar mag je daarbij rekenen. Wij zetten er een sterk blok tegenover", besluit Peeters.