E3 Harelbeke stapt in vrouwenwielrennen

Op 30 april 2022 stapt E3 Harelbeke ook in het vrouwenwielrennen. Ze gaan samen met Leiedal Koerse, dat al sinds 2018 het samengaan is van het Criterium in Bavikhove en de Vlaamse Pijl.

Op 30 april zijn er dus 3 koersen met start en aankomst in Bavikhove: elite vrouwen, juniores en elite profs.

In 2018 en 2019 was Leiedal Koerse een koppeltijdrit voor mannen en vrouwen, nu dus een volwaardige koers onder de vlag van E3, waardoor E3 als world tourwedstrijd ook zijn intrede doet in het vrouwenwielrennen.

3 wedstrijden op 1 dag:

Dames elite 1.2 | star 12u15

Mannen Junioren 1.1 | start 13u45

Elite criterium | Start 17u30

"Samenwerken"

"Samenwerken lijkt ons een slimme manier om Harelbeke en Bavikhove hoog op de wielerkaart te houden. Leiedal Koerse kan genieten van de parcoursopbouw en de merknaam van E3 Saxo Bank Classic. E3 Saxo Bank Classic kan meesurfen op de hospitality en de publieke aantrekkingskracht van Leiedal Koerse", klinkt het.

De samenwerking is ook kostendelend en energiebesparend. 1 Parcours voor 1 dag, 1 aankomst voor 1 dag, 1 keer heel de logistieke machine opzetten voor drie wedstrijden is veel gemakkelijker dan 2 keer na elkaar zoals in het verleden.

