E3 doet het weer: 2 gebodypainte bloemenmeisjes op nieuwe banner

De kikker op de banner wordt gevormd door twee gebodypainte bloemenmeisjes. De WorldTour-wielerklassieker wordt op 29 maart afgewerkt. Niki Terpstra pakte vorig jaar de zege.

Commotie rond 'Me Too'

Het is Jacques Coussens die steevast het ontwerp voor zijn rekening neemt en dat was dit jaar niet anders. "Ik had dit ontwerp al heel lang in mijn hoofd, maar door de hetze met Bart De Pauw en de commotie rond 'Me Too' heb ik dat ontwerp voorzichtigheidshalve een jaartje laten rusten", legde Coussens uit.

Elk jaar pakt E3 Harelbeke uit met een ludieke banner. Dit is een overzicht van de voorbije 10 jaar.

2018 - Ode aan Tom Boonen

2017 - 60 jaar E3

2016 - Pastoor Wim Opbrouck

2015 - 'Billenknijper' Peter Sagan

2014 - Zoek Annelien Coorevits en Femke Herygers

2013 - Mini-Cancellara, Gilbert en Boonen

2012 - Germaine maakt zich op voor podiumceremonie

2011 - Renners rijden op Gaëlle Garcia Diaz

2010 - Koeien wachten vol ongeduld op de koers

2009 - zus van Niko Eeckhout rijdt naakt

Bekijk ook