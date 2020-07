E3 Binckbank Classic blijft in Harelbeke

De E3 Binckbank Classic blijft nog zeker vijf jaar in Harelbeke. Dat zijn het stadsbestuur en de organisatoren van Hand in Hand overeengekomen. De stad legt daarvoor 1,25 miljoen euro op tafel.

Volgend jaar verandert de naam trouwens opnieuw, dan wordt op vrijdag 26 maart de E3 Saxo Bank Classic gereden, met start en aankomst aan het Forestierstadion. Voor de veiligheid keert de wedstrijd niet terug naar de vernieuwde markt. Vanuit het gemeentebestuur kwam wel de vraag om Harelbeke in de naam te behouden, en om in het parcours Hulste en Bavikhove op te nemen. Dat als tegenprestatie voor de stijgende subsidie, die in 2025 270.000 euro zal bedragen. Ook dit jaar kreeg Hand in Hand 110.000 euro om de kosten van de coronacrisis op te vangen.