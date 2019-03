Dylan Groenewegen wint Brugge-De Panne

In De Panne heeft de Nederlander Dylan Groenewegen (Jumb-Visma) Brugge-De Panne gewonnen.Hij haalde het in een sprint van Fernando Gaviria en Elia Viviani, de winnaar van vorig jaar.

Boven op de Kemmelberg zagen we een vroege vlucht die zich naar boven hees. Het eerste kopje aan de top was dat van Stan Dewulf. De enige West-Vlaming in een kopgroep van zes en echt wel de 'régional de l’étappe’. Hij reed even later zelfs door zijn geboortedorp Stavele bij Alveringem.

Zo doken we de rechte weg van De Moeren in met nog dik drie minuten bonus voor de zes. Dewulf – student en winnaar van Parijs-Roubaix bij de beloften - deed zijn deel van het werk voorin, maar toch kon het spel van kat en muis beginnen. Timothy Dupont, die kende even pech met de ketting maar kon weer aanpikken in het peloton. Het was ook nodig want Sky jaagt.

(lees verder onder de foto)

De wereldtop van de spurters met Viviani, Gaviria, Groenewegen en Kittel voelde zijn moment gekomen. Maar een vervelende versmalling in de weg verhinderde een vlekkeloze jacht. Een tros renners ging tegen de vlakte. Voornaamste slachtoffer was Jens Keukeleire. De Bruggeling was hier kopman voor Lotto-Soudal en leek ongedeerd maar zijn wedstrijd was over. Ook Ackermann zou niet spurten om de zege.

De kopgroep werd opgegeten en zo stoof een kleiner peloton richting De Panne. In de bochtige spurt leek Viviani er vlot uit te komen maar aan de linkerkant stoomden Gaviria en Groenewegen hem voorbij. Een machtige Groenewegen nam ruim de maat van Gaviria en toonde, na een tegenvallende Milaan – San Remo, dat hij het spurten niet verleerd is.