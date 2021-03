Dwars door Vlaanderen: "We hopen Sagan aan de start te krijgen"

Wereldkampioen Alaphilippe en Mathieu van der Poel starten zeker. Tweevoudig winnaar Niko Eeckhout kijkt toch vooral richting Deceuninck Quick.Step. Met Alaphilippe, Asgreen, Stybar, en waarom geen derde voor Lampaert? Ook na Gent-Wevelgem.

Niko Eeckhout, tweevoudig winnaar Dwars door Vlaanderen: “Ik zou zeker niet panikeren en ik denk ook niet dat ze dat zullen doen. Maar ik vrees wel dat de Wolfpack de puntjes op de i zal willen zetten. Een geslagen hond is er twee waard, zeggen ze soms. Ik ken de inside wat en hoe ze denken. Ze zullen zeker op revanche uit zijn.”

Carlo Lambrecht, organisatie dwars door Vlaanderen: “Er zijn toch vier renners die er niet bij waren, vier nieuwe renners. Als Sagan hier op tijd raakt, mag hij misschien wel starten. Als het realiseerbaar is.”

Wie ook vraagtekens heeft is Sep Vanmarcke. Ziek na Nokere Koerse, en dat voelt hij nog. Of Sep start in Roeselare wordt nog bekeken. Eric Van Lancker, ploegleider Israel Start-Up Nation: “Heel spijtig hé. Het zijn de belangrijkste veertien dagen voor hem. Hij heeft er heel veel voor gedaan. Op dit moment ziek worden, is voor niemand leuk. In de eerste plaats niet voor hem.”