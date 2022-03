Dwars door Vlaanderen: van der Poel en Pogacar topfavorieten

De Nederlander Mathieu van der Poel en de Sloveen Tadej Pogacar starten in Roeselare als topfavoriet. De finish ligt 184 kilometer verder op de Verbindingsweg in Waregem.

Van der Poel, die zijn naam in 2019 al eens op de erelijst zette, is kopman bij Alpecin-Fenix, dat ook Jasper Philipsen en oud-Belgisch kampioen Dries De Bondt achter de hand houdt. Pogacar krijgt bij UAE Team Emirates onder anderen wegkapitein Matteo Trentin in steun. Vorig jaar won Dylan van Baarle. Die Nederlander speldt dus het rugnummer 1 op bij INEOS Grenadiers, waarbij ook de Brit Thomas Pidcock van de partij is. De nummers twee en drie van vorig jaar, de Fransman Christophe Laporte en Tim Merlier, zijn er deze keer niet bij.

Quick-Step Alpha Vinyl kan weer rekenen op de heroptredende Tim Declercq. Ook Yves Lampaert, laureaat in 2017 en 2018, de Tsjech Zdenek Stybar en de Nederlander Fabio Jakobsen maken deel uit van het Wolfpack. Lotto Soudal hoopt op Victor Campenaerts, Arnaud De Lie, Florian Vermeersch en Tim Wellens, die hervat na ziekte. Intermarché-Wanty Gobert start met de Noor Alexander Kristoff en de Italiaan Andrea Pasqualon als speerpunten.

Cofidis heeft met Jelle Wallays de winnaar van 2015 in de rangen, B&B Hotels-KTM met Jens Debusschere die van 2016. Sep Vanmarcke sprokkelt bij Israel-Premier Tech weer wat wedstrijdkilometers en ook Trek-Segafredo (Mads Pedersen), Jumbo-Visma (Tiesj Benoot), DSM (Sören Kragh Andersen, John Degenkolb), EF Education (Alberto Bettiol, Michael Valgren), Groupama-FDJ (Stefan Küng), AG2R-Citroën (Greg Van Avermaet) en TotalEnergies (Anthony Turgis, Edvald Boasson Hagen, Niki Terpstra) brengen kandidaat-winnaars aan de start. Terpstra heeft net als Yves Lampaert twee keer gewonnen in Waregem (2012 en 2014) en kan alleen recordhouder worden.

Het parcours werd grondig hertekend. De Stationsberg en de Taaienberg worden niet meer belommen,, maar er kwamen wel enkele nieuwe hellingen bij. Naast vijf pittige kasseistroken zijn er met de Nieuwe Kwaremont, de Zeelstraat, de Knokteberg, de Stooktestraat, de Hotond, de Kortekeer, de Berg ten Houte, de Kanarieberg, een tweede keer Knokteberg en Hotond, de Ladeuze, Nokereberg en de Holstraat dertien hindernissen. Da laatste daarvan ligt op acht kilometer van de finish.

