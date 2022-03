Dwars door Vlaanderen met deze 25 ploegen

Naast de achttien WorldTeams komen er nog zeven ProTeams aan de start. Alpecin-Fenix en de Franse ploegen Arkéa-Samsic en Total Energies waren als beste ProTeams van 2021 al zeker van deelname. En daar kwamen maandag nog Bingoal Pauwels Sauces WB, Sport Vlaanderen-Baloise, het Franse B&B Hotels-KTM en het Noorse Uno-X bij.

Roeselare - Waregem

Er zullen zo 25 ploegen aan de start komen op 30 maart, dezelfde 25 die vier dagen later zullen deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen. Zoals vertrouwd vertrekken de ploegen in Roeselare, dit keer vanop het Stationsplein. De Hippodroom in Waregem is de aankomstplaats.

Vorig jaar was de zege in Waregem voor de Nederlander Dylan van Baarle. Bij de vrouwen won de Nederlandse Annemiek van Vleuten, ze haalde het na een lange sprint tegen de Poolse Katarzyna Niewiadoma.