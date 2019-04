Dwars door Vlaanderen: 3e keer Lampaert?

Hij won de voorbije twee edities ook al. Bij Deceuninck - Quick-Step wordt de Belgische kampioen bijgestaan door Philippe Gilbert, in 2017 nog tweede in Waregem. Ook van de partij is de winnaar van 2012 en 2014, Niki Tersptra. De Nederlander heeft intussen The Wolfpack verlaten voor een avontuur bij het Franse Direct Energie. Jens Debusschere, laureaat in 2016, is de kopman bij Katusha-Alpecin. Bij Jumbo-Visma is Mike Teunissen, vorig jaar tweede, een van de steunpijlers. En dan zijn er nog Tiesj Benoot (Lotto Soudal), Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) en de recente winnaar van Gent-Wevelgem, Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). Wereldkampioen Alejandro Valverde maakt voor het eerst dit seizoen zijn opwachting in België.

Het parcours van de 74e editie van Dwars door Vlaanderen werd ietwat gewijzigd. De startplaats bleef behouden in Roeselare en de aankomstzone ligt traditiegetrouw op de Verbindingsweg in Waregem, in de schaduw van het Regenboogstadion. De eerste helling van de dag is niet langer de Kluisberg, maar de nieuwe Kwaremont.

Nokereberg is laatste helling

De finale bleef behouden. Vanaf de Grote Markt van Roeselare gaat het richting Kanegem waar na 20 kilometer met de Neringenstraat een eerste pittige kasseizone wacht. Via Dentergem, Desselgem en Avelgem gaat het zo richting Ruien waar na 82 kilometer koers met de Nieuwe Kwaremont de eerste helling van de dag op het programma staat. Daarna volgt die van de Kluisberg. De laatste van de elf beklimmingen is de Nokereberg, op 9 kilometer van de finish.

Wie volgt Van Dijk op?

Ook de vrouwen rijden woensdag hun Dwars door Vlaanderen. De start wordt een uurtje later gegeven op de Grote Markt van Tielt. De vrouwen krijgen de Kluisberg, Knokteberg, Hotond, Vossenhol, Holstraat en Nokereberg onder de wielen geschoven. Na 107,7 kilometer lipt de eindmeet op de Verbindingsweg in Waregem. Vorig jaar ging de zege er naar de Nederlandse Ellen van Dijk. Zij haalde het voor haar landgenotes Amy Pieters en Floortje Mackaij.