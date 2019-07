Dupont veegt nul weg in de Ronde van Wallonië

Timothy Dupont uit Bredene heeft zijn eerste zege van het seizoen beet. In de Ronde van Wallonië sprintte hij zaterdag naar winst in de openingsetappe. Een fotofinish duidde de renner van Wanty-Gobert als winnaar aan voor Roy Jans.

Na 186,4 km tussen Le Roeulx en Dottenijs haalde de 31-jarige West-Vlaming het in een spannende sprint, waarbij een fotofinish aan te pas kwam, voor Roy Jans (Corendon - Circus) en de Italiaan Jakub Mareczko (CCC). Dupont is meteen ook de eerste drager van de gele leiderstrui.

Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise), Samuel Leroux (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole), Nielsen Brochner Riwal Readynez) en Kevyn Ista (Wallonie-Bruxelles) kleurden de etappe met een ontsnapping. Ze verzamelden een voorsprong van vijf minuten maar voor de Kruisberg werden ze opnieuw gegrepen. Daarna waagden meerdere renners hun kans maar een gegroepeerd peloton bereikte het lokale circuit op 30 km van de streep. Abraham Stockman, Dries De Bondt en Baptiste Planckaert trachtten nog weg te rijden maar ook zij konden de groepssprint niet ontlopen. Voor de 31-jarige Dupont is het zijn eerste zege van het seizoen. Eind juni werd hij op het BK tweede na Tim Merlier.

"UCI-punten schenken aan het team"

"Het was heel nipt", besefte Dupont aan de streep in Dottenijs. "Dankzij prima werk van Boris Vallée zat ik goed geplaatst. Ik koos het wiel van Mareczko en zijn CCC-treintje. Op 200 meter van de streep zette ik aan en ik voelde Roy Jans helemaal op het einde terugkeren. Om te winnen moest ik een flinke jump plaatsen. Ik ben heel blij en fier dat ik heb gewonnen. Door spierproblemen kon ik niet naar de Tour gaan. Maar nu zijn de problemen opgelost. Ik bereidde het tweede deel van het seizoen voor met een stage en dat werpt nu zijn vruchten af. Voor het klassement hebben we andere renners, zoals Loïc Vliegen, maar dit is een goed begin voor de ploeg. Mijn doel in het tweede deel van het seizoen is zoveel mogelijk te winnen en mijn team UCI-punten te schenken."

Vandaag leggen de renners 170,4 km af tussen Borgworm en Beyne Heusay.