De Nederlander Ivar Slik van Monkey Town-à Bloc won voor Dupont. Rick van Breda vervolledigde het podium.

for @timothydupont at the European beachrace championships in Dunkerque #teamwgg #rideforantoine #beachrace #uec #uci pic.twitter.com/yYbFpA9YVu

— Wanty-Gobert Cycling Team (@TeamWantyGobert) December 15, 2019